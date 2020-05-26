衛福部長陳時中上周末到墾丁帶動一波觀光熱潮，各縣市爭搶阿中到訪，第二站訂於本周六（30日）走訪台南，不過，今天傳出桃園搶先一步邀陳時中29日到桃園，台南市長黃偉哲今天被問到是否有「半路殺出程咬金之感？」他頻稱「不會啦！怎麼會！」

黃偉哲說，台南跟桃園本來就兄弟市，而且桃園也買了很多台南的農產品，所以，跟桃園互相開放觀光旅遊，也是他跟鄭市長發想，他重申，其實台南跟桃園市沒有違和感，跟屏東縣也沒有違和感，只是潘縣長這回搶得太快了。

他說，各縣市爭搶阿中部長到訪，真的是族繁不及備載，阿中部長一定覺得很累。所以希望他來台南能有一個深度旅遊跟好好休息，地方除了推出「阿中自助餐」外，包括阿中身上吃的、用的、穿的、喝的、吃的、用的、穿的都會有，原則上，就是用一個袋子裡面裝好、裝滿很多台南好物，如果一個袋子裝不滿的話，就再裝另一個袋子，「到時候阿中可能兩邊都揹袋子，希望把阿中推薦的台南好東西通通使出來。」

他說，鄭文燦雖半路攔截阿中部長，但這是好事，因為阿中能夠有南有北，這都是非常值得高興的事情。尤其，這個禮拜阿中部長特別忙，所以他禮拜六、禮拜天來台南，禮拜四、禮拜五來桃園，為了避免到時候台南的哏被破，所以要好好精心設計一些不同的哏。

他說，希望阿中部長去桃園也好好休息再來台南，來台南也要好好休息，行銷、推展地方觀光旅遊是其次，把身體養好才是真的，所以屆時也會給阿中部長好好補一補。目前為止，可能安排一、二個景點，阿中部長也會在台南吃三餐，因為天氣已經慢熱，會幫他準備適合溫補的食材，補補身體。

(中時 )