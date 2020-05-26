滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，於經東京成田機場轉機後，在26日傍晚返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。（陳麒全攝）

滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶共計96人，已於26日凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，再經東京成田機場轉機後，在26日下午返抵國門，歷經漫長旅程讓旅客直呼回家真好，所有旅客在入境後，依中央流行疫情指揮中心會議決議，必須接受集中檢疫。

桃園國際機場境管人員表示，在俄羅斯返台的96名旅客中，有9人在健康聲明書中提到，過去2周曾出現呼吸道症狀，因此在送往航廈室外的採檢站採檢後，所有旅客分乘5輛防疫車隊遊覽車，出發前往檢疫所集中隔離檢疫14天。

滯留在俄羅斯的台灣僑民，26日凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，再經由東京成田機場轉機，搭乘日本航空定期航班於傍晚16時27分抵台，總計有94名國人與2名俄籍配偶，共計96人。

依中央流行疫情指揮中心會議決議，除了9名一般旅客外，其餘96人先在候機室完成入境健康審查文書作業，由國境疾管人員逐一審核健康聲明暨檢疫通知書內容，隨後再區分每10人1組，並保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

在莫斯科攻讀國際新聞學博士的楊先生表示，已經有一年的時間沒有回台，這次回台集中檢疫14天就當成在渡假。他說，莫斯科的民眾雖然都聽政府的話，但不是很多人都有戴口罩，而且有些人戴口罩會露出鼻子，沒有很確實做到防護要求。根據當地新聞報導，他們感染的人數還是很多，但治安及民生物資狀況良好，不過政府有規定，只能在居家附近一百公尺內的超市購物，要出門需上網跟政府申辦通行證，不同類型的需求，則要辦理不同的通行證。這次回台最想念台灣的食物，尤其是喝俄羅斯沒有的珍珠奶茶，可以的話還要配雞排。

已經在俄羅斯工作快2年的簡小姐說，當地疫情的狀況還是蠻緊張的，平時就只能待在家裡，謝謝政府的安排，可以回到台灣很開心。民眾還是能出門採購，但百貨公司都沒有開，日常生活就是靠附近的超市，這次返台後，目前沒有計劃再回到俄羅斯工作。

到俄羅斯當交換生的陳同學表示，自己到俄羅斯近3個月，當地的學校都已改成網路上課，短期內應該是不打算再回去。從疫情數據上看起來，俄羅斯還算蠻嚴重的，但民眾都被限制只能待在家裡，所以感覺不太出來。俄羅斯政府對疫情處理措施還算是不錯，在新冠肺炎疫情趨於嚴重後，大家就開始每天都會戴口罩。

(中時 )