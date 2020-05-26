根據經濟部水利署電子報統計資料顯示，歷史上的6月幾乎每天都可能發生水災，而過去的紀錄中發現6月12日(612)更是致災性大水日，產險業者表示，民眾有防颱準備，可考慮用投保颱風洪水險分散天災風險。

根據統計，在1966、2005、2011及2012年都在6月12日這天發生強降雨事件造成重大損失，明台產險表示，「612」可以說是最常發生致災性日，然全台住家投保住宅火險以及車險再加保颱風洪火險都相當低。因此，車主加保颱風洪水險比重更低，因此，多數屋子及車子泡水多半自掏腰包。

今年的梅雨季從5月中就開始且致災性豪雨才下半小時就造成許多地區淹水，根據氣象專家透過天災大數據分析，預估這樣的致災性梅雨可能還要持續好一段時間，三井住友海上集團明台產物保險提醒民眾要檢視住宅或汽車保險保障範圍、保險金額是否足夠，颱風來臨前加保颱風洪水險才能給住家及車子保障。

明台產險發言人副總經理堀川真一說，舉例2016年莫蘭蒂颱風橫掃全臺，有一名居住於高雄5層樓鋼筋混凝土造透天厝的保戶，因強風豪雨造成1樓強化玻璃捲門、5樓鐵捲門、天窗、瓦屋頂等遭致受損需更換，總理賠金額約12萬元，是現行高雄市住宅颱風及洪水災害補償保險限額8,000元的15倍。

另外，2019年一名位於高雄市仁武區的保戶駕駛進口房車行經低窪積水處進水造成引擎熄火，明台產險表示，這位車主卻花了這位車主百萬元的維修護，包含拖車及修復費用等。雖然汽車附加颱風洪水險會增加一定金額的保費，但相比動輒數百萬的車價，颱風洪水風險移轉還是必要的。

(工商 )