華為公司目前正在尋求移動晶片製造商對手的幫助，抵擋來自美國晶片製造廠商方面的打壓。但另一方面，消息傳出華為事先儲備的晶片，據悉足供它兩年使用。

日前根據韓國《中央日報日文版》的報導稱，華為正在積極與聯發科、展銳甚至三星等公司聯繫，希望採購手機處理器，不過採購三星的Exynos處理器可能不會很順利。

原因很簡單：三星與華為在手機以及網路設備業務上存在競爭關係，雖然華為對三星手機處理器的收購能夠給三星的半導體業務增加業績，但三星還是不會滿足華為方面提出的供貨要求。在此之前三星就曾經拒絕過華為採購Exynos處理器的請求。

求助三星的計劃可能行不通，聯發科也有可能成為華為晶片轉單的對象。但有消息傳出，鑒於美國禁令影響和相關人力資源投入，聯發科同樣不敢向華為作出保證。

此前有業內人士表示，華為早已未雨綢繆，在美國擴大制裁前已經大舉採購5G基站和手機相關晶片，包括追加台積電投片的訂單，可以支撐長達2年的需求，尤其是5奈米製程的晶片將有極大可能會成為華為下一代旗艦手機的主要製程晶片。

華為輪值總裁郭平此前表示：求生存是華為目前的企業主題，除了積體電路之外，華為還不具備其他方面的能力。但是現階段華為遭到來自多方面的打壓，向友商求助的問題同樣還沒有著落。

(中時電子報)