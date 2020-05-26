夫妻相處除了個性適合外，彼此的性生活還有情趣也很重要，一位來自英國人妻，投書外媒專欄訴苦，表示與老公結婚30多年來，其實一直都知道對方有蒐集原味內衣褲的癖好，她從來沒戳破，自認是夫妻兩人的情趣，想不到最近老公跟她坦承這些內衣褲來源，讓人妻相當崩潰。

人妻在文章裡透露，老公結婚以來，會偷偷蒐集女性內衣褲，包括自己的原味內衣褲來「DIY」，老公不知道人妻一直都知道這件事，而不久前兩人聊天，老公時不時會提起家中其他女性成員，雖然內心覺得奇怪，但也沒多想。

某天老公突然對她坦承，這幾年來除了老婆自己的內衣褲，還曾偷過家中女性成員還有親友的，且這些人都是平常接觸頻繁的人，聽到老公告解的人妻，內心無法置信，「這麼愛乾淨的一個人，竟然背著我做這樣的事情，原本替他保守30年內衣癖好，如今讓我感到無比噁心」。

原本以為老公的戀物癖可以增加夫妻倆的情趣，但家人也被牽扯進來，讓人妻不知道該如何是好，希望網友可以給她建議，大部分人認為這件事必須好好溝通，夫妻情趣是一回事，牽扯到其他人實在有點噁心，「這涉及到對其他人的尊重與隱私」、「一開始知道老公有戀物癖就要提防，因為需求會變大」。

(中時電子報)