台灣已連續44天無本土病例，政府打算鬆綁超過3個月的口罩外銷禁令，相較國內口罩徵收價格1片5元，傳出口罩外銷價格大約落在台幣20到30元左右，售價高出4~6倍，消息一出，激勵口罩相關概念股今（26日）續飆，但分析師警告，6月之後口罩股再大漲不太容易，且風險也增加，提醒投資人別追高。

口罩6月即將開放出口，對於國內廠商來說為一大利多，康那香指出，目前陸續接到國內外訂單，預計到第4季口罩產能維持滿載，有助於拉抬第2季獲利。

儘管國內疫情趨緩，口罩概念股仍夯到爆，其中恆大和康那香股價一路催油門，近一個月分別飆漲高達180%、108%。

亞洲投顧分析師黃世民表示，近期口罩的股票非常犀利，包括恆大、康那香等，但恆大今天已經碰到了阻力，開始有回檔的現象，利用大盤漲上「萬一」主力有機會在上面做調整的動作。

他認為，口罩外銷跟內銷的價差是短暫性的，疫情也不可能常常發生，十年不過一次，這個屬於機會財，提醒空手投資人不要追高，手中有口罩股的投資人可分批逢高慢慢出場，預計6月之後口罩股要再大漲不太容易，相對的風險會增加，所以不建議追價。

大宇國際投顧分析師張宇明指出，這一波口罩、防疫相關股票包括恆大、熱映、國光生、康那香、高端疫苗都大漲，但去看籌碼面三大法人幾乎都沒有著墨，股價卻大漲，跌破很多高手的眼鏡，只是在旁邊鼓掌拍手，完全不敢出手，甚至從基本面看都是虧損的公司，很多人不敢碰，也就錯過這一波。

他強調，防疫股題材在操作上有一個重點，光看基本面、籌碼面是不夠的，題材基本面的顯現，通常在行情大漲一般以後才會出來。目前來看口罩股多頭行情還沒走完。

(中時電子報)