口罩將回歸市場機制，未來政府交付給業者自由訂價，口罩業者表示，受到原物料價格暴漲，必須考量成本上漲因素，確切售價方案最快明天出爐，「原則上漲價機率高，但不會到Double」。

口罩禁令將於6月1日解除，經濟部長沈榮津今天指出，口罩業者每日仍需繳交總額800萬片的口罩供政府徵用，其餘產能可以自由內、外銷；價格方面，開放口罩價格由市場機制決定，經濟部不會干涉。

不過疫情期間原料價格飛漲，原物料漲幅達118%，加上需求端暴增，不僅無法回到太平時期每售價新台幣1至3元，屆時開放自由販售時，售價也可能高於政府徵收實名制的價格。

康那香強調，口罩是消耗品，民眾未必會花大錢購買，最終還是回歸商品品質、品牌接受度。

目前業者將依據自家徵收比例、國軍退出產線後的剩餘產能、原物料成本以及內、外銷比重做綜合衡量，料想各家漲幅將不一。

中衛、康那香、華新醫材均接到不少來自國外訂單，華新醫材表示，接單能見度已到年底，又以美國為主要客戶，「一次下單就是幾億片」，以往內、外銷比例為5:5，現在外銷訂單比例爬升至7成。不過，公司將優先出貨先前欠單，並且配合政府規範，日後逐步消化大量訂單。

(中央社)

(中時電子報)