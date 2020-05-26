台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左二）26日代表出席「端午粽情疫‧社區來相挺」活動。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲夫人劉育菁（中）26日代表出席「端午粽情疫‧社區來相挺」活動。。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

吃粽，期許疫情「凍漲」！受新冠肺炎疫情影響，全球糧食供應出現危機警訊，為響應行政院農委會台灣糧食自給及初級農產加工加值政策，台南市長黃偉哲夫人劉育菁26日代表出席「端午粽情疫‧社區來相挺」活動，與地方婆婆媽媽親手用在地優質食材包愛心肉粽，並分享2000顆粽子給陳時中部長所率領的中央流行疫情指揮中心團隊。

黃偉哲表示，送阿中部長及所有防疫團隊肉粽，意在希望疫情零成長，送冷凍的肉粽，更寓意疫情「凍漲」。

行政院農委會技正彭思錦、農業科技研究院副院長黃文意、台南區農業改良場場長鄭榮瑞、後壁區長翁振祥、芳榮米廠總經理黃麗琴及頂長社區發展協會理事長蕭國瑞等各界貴賓到場共襄盛舉，一同與社區阿嬤包愛心肉粽。

劉育菁指出，我們有台灣最好的台南越光米，再加上濃濃人情味，綁出來的粽香絕對是遠傳到台北市，希望傳達台南鄉親對陳時中部長及防疫團隊的支持，也希望台灣未來更好，防疫期末考能夠一百分。

「端午粽情疫‧社區來相挺」活動由農委會科技處、台南區農業改良場、農業科技研究院農產加工整合服務中心、後壁區公所、芳榮米廠與頂長社區共同辦理，運用在地食材－台南14號糙米、小麥和雜糧等優質農特產品，製作衛生安全糙米肉粽，將於5月27日分享給陳時中部長所帶領的中央流行疫情指揮中心團隊，感謝他們100多個日子辛勞的付出，並祝福大家粽志成城防疫有成，攜手維護家園，相挺台灣。

農委會表示，此次活動由產學研跨域結合社區資源，藉由端午節慶製作傳統米食，在品嘗台南家鄉味，傳遞幸福溫度及美味同時，鼓勵大家用行動支持台灣農業。此外，農委會農產加值打樣中心和農科院農產加工整合服務中心，歡迎有加工需求的農民朋友，直接掃瞄專屬服務QR-Code提出申請，將有專業人員提供農產加值服務。

(中時 )