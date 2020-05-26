大陸當局將制定「港版國安法」，引發香港民意反彈和國際社會關注，總理杜魯道周一表示，加拿大對大陸出台的《國安法》感到擔憂，但他沒有說明政府是否會採取行動來保護住在港的30萬加拿大人和維護香港一國兩制。對是否採用華為5G設備，也仍沒有表態。

杜魯道說：「我們和與一些真正關心香港局勢的盟友發表了非常有力的聲明。對於大陸政府而言，與香港公民進行建設性對話非常重要，以確保我們逐步緩解緊張局勢，我們期待著一條切實繁榮的道路，使香港能夠富裕。」

香港是全球主要的金融中心，於1842年成為英國殖民地，1997年香港回歸大陸。但當年的《中英聯合聲明》得到了包括加拿大等盟國的授權和支持，其協議是香港建立在一國兩制原則下，將維持其民主和自由。加拿大前駐大陸大使馬大維(David Mulroney)說，港版國安法是徹底摧毀一國兩制的一擊，而加拿大政府應該意識到，現在該與大陸脫鉤了。

另一方面，記者問到渥太華對華為參與本國5G建設的決定究竟如何？仍屬「五眼聯盟」的加拿大總理杜魯道表示：「政府已經和國家安全專家討論過，聽取其建議，看看甚麼是對加拿大最好的選擇道路；我們也和盟友密切聯繫，研究它們採取的做法，我們希望能盡力增加經濟機會，確保國家成長，但也要確保國家安全。」

(中時電子報)