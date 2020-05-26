桃園市警局交通警察大隊分析，今年1至4月發生死亡交通事故58件，較去年同期增加8件，受傷事故發生1萬5144件，較去年同期增加1947件。警方將自6月1日起至6月9日止，動員各警分局警力展開連續9天的「交通大執法」勤務，並加強稽查取締工作。

警方指出，死亡事故主要肇事原因以「未注意車前狀況」、「行人未依規定穿越道路」、「酒後駕車」、「違反號誌管制或指揮」及「爭道行駛」最多，若再以涉入事故車種分析，死亡交通事故中以機車為最多，行人次之。

警方表示，依所有當事人肇事年齡分析，死亡交通事故逾65歲以上高齡者為最多，20至24歲次之，由此分析結果發現，違規及不良駕駛行為仍為導致交通事故發生的主要原因，而高齡者騎乘機車為防制A1事故發生之重點族群。

為避免交通事故發生，桃園市警局自6月1日起至6月9日止，動員各警分局警力展開連續9天的「交通大執法」勤務，針對轄內易發生死亡車禍的重點路段、時段及違規態樣（高齡者機車違規行為、汽車駕駛不禮讓行人、行人未依規定穿越道路、闖紅燈、轉彎未依規定、酒後駕車、危險駕駛等12項），加強稽查取締工作。

交通警察大隊再次強調，交通執法的目的為提升交通安全，並非為了獲得績效，只要駕駛人與行人掌握「注意路況、減速慢行、遵守規則」這三大平安心法，不僅可以避免自己發生事故，也不必擔心警方的稽查取締。基層員警更表示，警方為了維護交通安全不遺餘力，希望大執法期間用路人都能守規則、少違規、少事故，有效防制A1事故之發生。

(中時 )