台南市傳出某校疑似小六學生霸凌衍生出性別事件，台南市長黃偉哲責成教育局要求學校以保護學生身心安全為首要任務，積極輔導關懷學童生活適應及同儕互動關係，教育局第一時間請學生輔導諮商中心指派社工師與心理師等專業人力到校進行後續輔導作為，至於學校是否涉有違失，教育局將一併釐清相關行政責任。

教育局表示，5月25日針對此案立即啟動校園三級輔導機制，透過輔導諮商中心專業人力與學校老師攜手合作，共同規畫個別輔導、小團體輔導等策略關懷學生，同時進行全班性平觀念宣導，藉此案例提醒學生注意個人身體自主權與建立正確同儕互動觀念。經初步了解，該生在班級狀況良好，學校會持續關注其身心發展，適時給予關懷輔導並與家長保持溝通聯繫，力求本案學生安心就學。

據了解，被害男童家長5月21日向林燕祝陳情，指5月14日男童在班上被數名同學逼迫，要求當著全班同學的面前做出不雅動作，受害男童雖當場拒絕，但在加害人不斷催促逼迫下，只好拿外套掩蓋配合做出動作，引發同班3名女同學不舒服，在周記寫下事發過程，經班導師看到立即向校方及家長反映。

教育局說明，校安通報內容與家長所述疑似學生間霸凌衍生的性別事件，有不盡相符之處，了解案情後，學校已進行校安通報續報作業，惟事件內容事涉複雜，將再釐清相關內容，教育局亦已要求學校確實依照性平法規定啟動調查，並將盡速進行事件調查，釐清相關行政責任，倘查證校內人員違失屬實，將予以嚴懲。

(中時 )