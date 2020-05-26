「防疫新生活運動」開跑，礁溪老爺攜手中興保全旗下居家清潔品牌「家政富」，推出《你度假．我打掃》活動，凡預訂官網住房專案，就抽總價超過上萬元的「居家消毒」、「居家除塵蟎服務」、「居家清潔」或「居家整理諮詢」共8組居家清潔好禮，全家開心出遊，居家清潔老爺幫你解決！

景氣回溫，做好防疫也能輕鬆出遊，礁溪老爺自3月推出「抹茶山」專案大受好評成功帶動住房、4月再推「老爺閃購節」優惠，最低持兩張券5800元即可享雙人入住也成功創下佳績，短短一週訂房將近1000間。

住房有優惠、餐飲也享折扣，為感謝防疫天使，即日起到6／30(二)前醫護人員至「雲天自助餐廳」用午餐享每位660元加一成用餐優惠(原價880元加一成，約75折)，晚餐則享每位750元加一成用餐優惠(原價1030元加一成，約73折)，同行親朋好友亦享8折優惠；或到「岩波庭宜蘭廚房」用午餐或晚餐，即享85折優惠；「醴泉大廳酒吧」麵包商品全面亦享85折好康。

為回饋老爺旅客支持，凡於6月30日前持「2020老爺閃購節」、「2019台北國際旅展」、「2019台北夏季旅展」或「2019高雄國際旅展」等未過期之「老爺集團聯合住宿券」，持2張住宿券(價值5800元)即可平日雙人入住礁溪老爺、再享早餐每客450元加一成優惠，等於雙人以6295元享受平日一泊一食元氣度假，全年最殺約當季專案6折優惠，持餐飲券享雙人雲天自助午餐升等晚餐，現省568元。

(中時 )