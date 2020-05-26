受到新冠肺炎疫情重創的新加坡周二宣布調降經濟預測，新估今年國內生產毛額(GDP)全年縮幅將介於4到7％之間，將創下1965年以來最大衰幅，也是今年來第3度調降經濟預測。為了支撐跳水的經濟，新加坡同時規畫推出232億美元的第4套振興方案。

新加坡貿工部周二表示，由於疫情衝擊比原估的還要嚴重，今年全年GDP衰幅預料將落在4到7％之間，較2個月前預估的萎縮1到4％，下修3個百分點。

這已是新加坡今年來第3度調降經濟預測，且若按照最新的預測，今年經濟將創下建國以來最大的衰幅。

同日稍早，貿工部公布第一季GDP修正值，較去年同期僅縮減0.7％，優於初估的2.2％與市場預期的1.5％縮幅。

若與去年第4季相比，新加坡今年首季GDP則萎縮4.7％，同樣優於市場預期的7.4％縮幅。

新加坡為亞洲地區受新冠肺炎疫情肆虐最嚴重的主要國家，該國衛生部周二公布單日新增383個確診病例，累計確診病例達32,343人。

眼見疫情衝擊持續擴大，新加坡政府宣布加碼振興方案，第4套振興方案規模達330億新加坡元(232億美元)。

加計前3套振興方案，新加坡政府總計將投入近1,000億新元(704億美元)，幫助企業與家戶度過疫情帶來的經濟危機。

新加坡副總理兼財長王瑞杰表示，振興經濟措施的總規模約相當於GDP的近20％，「最新一套方案尤具指標意義，是對空前的危機所必需採取的對策。」

新一波振興方案的主要重點包括：對下個月解封後未能立即復工的企業或受創嚴重的產業，增加薪資的補貼；對中小型企業提供租金豁免與減免；擴大公部門與民間部門就業機會，總職缺超過4萬個。

(工商 )