新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破549萬例，造成至少34.6萬人喪命。這場疫情大流行的罪魁禍首就是大陸，許多國家決定向國際法院提出集體訴訟，要求該國負責並賠償，而各地的仇中聲浪四起，日前在東非國家尚比亞共和國（Republic of Zambia）甚至還爆發血腥屠殺大陸人的慘案。

根據大陸駐尚比亞大使館官方消息指出，位在首都盧薩卡（Lusaka‎）一間大陸公司倉庫內，24日中午曹某、樊某、包某不幸遇害。經警方初步調查表示，3名嫌犯進入倉庫，先殺害3名陸籍公民，接著縱火焚屍，企圖毀滅證據，目前已逮捕2名男性兇嫌，另1名女性嫌犯仍在緝捕中。

大陸駐尚比亞大使館向尚國外交部提出嚴正交涉。（圖／翻攝自大陸駐尚比亞大使館官網）

針對這起事件，駐尚比亞大使李傑向該國外交部提出嚴正交涉，強烈譴責這一駭人聽聞的惡性暴力事件，強烈要求尚國當局應加緊破案，依法嚴懲兇犯，以確實維護在當地的大陸公民，其生命財產安全和正當合法權益都能受到保障，目前雙方也正進行協調，將協助受害者家屬前往處理後事。

其實自大陸爆發新冠肺炎疫情以來，全國各地都遭受波及，重創國際經濟，已經讓多國相當憤怒。不過上個月在大陸廣州，卻傳出有許多非洲裔居民遭到歧視，無來由地被趕出家門，引起非洲各國不滿，儘管事後大陸外交部發表聲明稱是誤會，但這場外交風波依舊在非洲延燒，各地「仇中」情緒高漲。

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(中時電子報)