永豐金控今日召開第一季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受到新冠肺炎疫情影響，第一季稅後盈餘23.5億元，雖較去年同期衰退37.3％，不過在銀行與證券的財富管理及複委託業務，不受疫情衝擊，反而逆勢交出漂亮的成績單下，第一季手續費淨收益39.3億元，較去年同期大幅成長28.0％，金額再創單季歷史新高。

永豐金控第一季淨收益87.8億元，稅後盈餘23.5億元，每股稅後盈餘0.21元。其中利息淨收益43.3億元，較去年同期成長12.2％，主要是因為放款動能顯著且存款成本下降，股東權益報酬率(ROE)6.43％，每股淨值12.95元。

永豐銀行第一季稅後盈餘26.2億元，整體獲利雖然受到疫情影響，不過永豐銀行總經理莊銘福表示，第一季財富管理業務手續費淨收益達17.2億元，較上季大幅成長195.1％，較去年同期也有18.7％的成長，核心收益仍維持穩定的成長。

此外，永豐銀行積極進行數位轉型，去年上線的「大戶DAWHO」數位帳戶的開戶動能仍強勁，持續保持快速增長的態勢，到今年第一季為止，開戶人數已達18.6萬人（開立帳戶數為37.2萬戶），對於帶動銀行的相關業務成長有相當的助益。

永豐金證券第一季稅後盈餘1.1億元，永豐金證券總經理江偉源表示，第一季經紀與複委託手續費收入持續成長，帶動穩定性收入達17.7億元，較去年同期成長35.2％，證券持續積極發展複委託業務，市佔率穩居第二，帶動第一季泛財富管理手續費淨收益達5.6億元，較去年同期大幅成長77.1％。一月開辦「豐存股」業務以來，目前扣款戶數達近5千戶，累計扣款金額已突破1.2億元，存股具分散買點以及小額長期投資累積資產的特性，相當看好存股的市場成長潛力。

朱士廷表示，2020年金控仍聚焦強化資產配置；提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；深化公司治理、永續發展與風險控管等五大經營主軸，既定策略不受新冠肺炎疫情影響，惟疫情衝擊經濟活動，將持續關注客戶違約風險，並配合政府紓困措施，協助客戶渡過難關，亦將從中尋求商機，減緩疫情對永豐的衝擊。

(中時 )