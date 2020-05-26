中國信託商業銀行去年底領先全臺，首創「ATM個人化服務」，「超前部署」響應政府政策，本行、他行客戶皆可透過中國信託LINE官方帳號綁定啟用該服務，並可綁定多個帳戶，綁定後，在中國信託ATM提款和轉帳皆會透過LINE收到通知，不用印出明細表，環保又免除收納困擾。中國信託讓客戶不只刷卡可收到交易LINE通知，在中國信託ATM提款、轉帳交易亦能享此服務。

至今年4月底，中國信託ATM已逾6,200臺，提款、轉帳交易均為市占第一，顯見中國信託ATM服務深入民眾日常金融生活。為了讓客戶使用ATM更便捷安心，以及讓中國信託LINE官方帳號的634萬用戶享有創新服務，中國信託銀行去年底將「自動櫃員機串接社群媒體之金融服務系統」運用於官方帳號的「ATM個人化服務」，共有「交易即時LINE通知」、「酷碰LINE隨選隨用」、「點數LINE隨時查」三大功能。

中國信託本行客戶可於中國信託LINE官方帳號主選單點選個人化服務，進入「ATM酷碰專區」，確認條款及驗證身分後即啟用「ATM個人化服務」。綁定他行帳號流程需四步驟，一、將中國信託LINE官方帳號加為好友，二、點選LINE個人化服務的「綁定帳號」，三、點選「綁定非中信存款帳戶」，四、輸入資料即完成綁定，綁定他行帳號可獲LINE POINTS 5點。

民眾於中國信託ATM交易後，面對10種類型、逾百項的酷碰優惠常花不少時間選擇，優惠券印出後亦不易收納管理。透過「ATM個人化服務」，民眾交易後可直接在LINE慢慢挑選優惠及兌換，到店消費時再出示手機畫面核銷，不必擔心ATM排隊人龍及忘記攜帶優惠券的困擾。

另外，即日起至今年6月30日止，民眾至中國信託ATM完成指定交易（含跨行存提款、跨行轉帳及跨行繳費）可獲ATM點數，集滿ATM點數5點可兌換7-ELEVEN購物金5元、7-ELEVEN OPEN POINT 2,100點等贈品，

(中時 )