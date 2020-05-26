參山處今年結合在地社區與觀光業者攜手打造為期1個月的主題花卉裝置藝術展。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

一起來尋找南庄百花巷弄裡的美好花時光，度過愜意六月天，探索日日美麗花心事。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情緩和，正是到戶外出遊賞花的季節！交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的「2020 南庄花卉節」，將於30日起繽紛展開。參山處今年結合在地社區與觀光業者攜手打造為期1個月的主題花卉裝置藝術展，共推出5大展區、5大浪漫主題、15處花卉香氛藝術地景及打卡新熱點，希望再2020（愛你愛妳）這個很浪漫的年份，支持中部花農，為獅頭山風景區營造觀光新亮點，疫情後逐步振興地方觀光。

參山處長柯建興說，「2020 南庄花卉節」以「跟著花開去旅行」為行銷口號，結合「南庄遊客中心」、「南江水岸廣場」、「康濟吊橋」、「十三間老街」、「情人巷」等在地景點，並融入交通部觀光局代言人喔熊組長所化身的愛神，分別打造「花神喔熊邱比特-跟著喔熊祈許愛情」、「永恆的愛-跟著喔熊尋找愛情」、「跨越幸福-跟著喔熊去旅行」、「轉角遇見愛-跟著喔熊漫巷弄」、「情人巷-跟著喔熊來告白」等五大浪漫主題，鼓勵遊客走進巷弄，深度體驗南庄慢城的浪漫、慢遊與慢食。

期待能將南庄型塑成西班牙中世紀古城的「百花巷弄」，讓大家與自己最愛的家人、朋友，不用出國也能親身沉浸在如此浪漫的場景，而置身浪漫花境之中，你就是最佳男女主角。

柯建興指出，先前南庄花卉庭院美化競賽所選出社區團體競賽組與觀光產業個人競賽組共15處的花卉庭院布置點，也將同步亮相讓民眾參觀，參山處也配合規劃[email protected]投票活動，歡迎大家來為你所喜愛的花卉設計投下寶貴的一票後，來南庄遊客中心兌換投票專屬小禮！

為期30天的花卉裝置藝術展，參山處還加碼製作[email protected]闖關任務活動，讓遊客邊賞花邊蒐集指定喔熊圖卡後，可再兌換限量「知名文青插畫家Rommie聯名明信片」、「時尚花彩零錢盒」、「花漾香氛擴香禮盒」與「乖乖聯名包」等好禮喔！

「2020 南庄花卉節」就要讓大家感受處處是驚喜、時時有感動，由任務點串連起旅行的線與面。走吧！一起來尋找南庄百花巷弄裡的美好花時光，度過愜意六月天，探索日日美麗花心事。邀請大家一起來南庄與浪漫香遇，漫遊南庄百花巷弄，走訪南庄花花世界，把南庄的幸福味道留在記憶裡！

(中時 )