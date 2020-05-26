金馬獎影帝吳朋奉在家中因為腦中風猝逝，享年55歲。對此，扶原中醫中醫師王咨翔表示，事實上，本身有高血壓、高血脂的長輩，若是近日都宅在家中，長時間久坐、少動，都可能增加腦中風機會，而中風好發於40到60歲的族群，患者常會有血脂高、動脈硬化等心血管疾病。

王咨翔說明，依中醫理論，中風可以分為閉證與脫證兩類。閉證指的是，突然中風時，患者猝倒、不省人事，顏面潮紅。此為風火挾痰濁上擾，導致臟腑功能失常的閉證。而脫證則是指，突然昏倒，目合口開，汗出如油，脈微欲絕。

如果是屬於中風的高危險群，平常也可以透過針灸足三里穴來補臟腑之虧損，幫助預防中風、改善高血壓。王咨翔也提醒，要預防腦中風，最重要除了控制慢性病以外，日常中也要留意以下幾點：

1.少吃高鹽食物

當鈉的攝取量過多時，會導致體內水分失衡，使血壓升高。另外建議可以多吃保護心血管的食物，像是芹菜、燕麥、蘑菇等等。

2.多運動

適度運動可以幫助高血壓患者降低血壓，但記得運動是要循序漸進的~如果突然提高強度，也可能導致心肺功能承受不住，突然爆血管喔。

3.充足的睡眠

長期睡眠品質差，血壓就容易偏高。建議不要熬夜，要有充足且良好的睡眠。

腦中風除了在第一時間送醫急救外，在治療和術後恢復上，適時透過中醫介入，更能縮短恢復期，幫助患者擁有更好的生活品質。

(中時電子報)