國際能源署(IEA)週四表示，2020年全球石油需求勢將創下歷來最大下跌紀錄，但由於封鎖措施有所放鬆，IEA已縮減需求跌幅的預測。IEA月報指出，石油需求料減少860萬桶/日，較先前預估的跌幅縮小69萬桶/日。

IEA表示，到5月底，約有28億人將生活在防疫限制措施之下，低於4月的40億人。IEA在調整預測時還提到，一些歐洲國家和美國的人員流動情況強於預期，大陸在從疫情中復甦之際需求上升。

IEA稱：「經濟活動在開始逐步而脆弱的復甦。不過重大不確定性仍然存在。最大的問題是，各國政府能否在不引發疫情反撲的情況下放鬆封鎖措施，」

在美國和加拿大的帶動下，OPEC+以外的產油國4月產量較年初減少300萬桶/日。IEA預測，到2020年底時，美國將成為供應減少的單一最大貢獻者，供應同比減少280萬桶/日。

IEA稱：「市場力量在供應側展現了力量，並證明油價下跌影響了所有產油方。」

但IEA署長比羅爾(Fatih Birol)在與記者舉行的電話會議中表示，最近主要海灣阿拉伯產油國宣佈的減產措施可能並不足以平衡全球市場。

比羅爾表示：「我很高興地看到沙烏地阿拉伯、阿聯酋和科威特在已有限產承諾的基礎上，現在又要展開進一步的減產。我歡迎這些舉措。至於減產幅度是否足夠，我並不這麼認為，我們正看到市場開始復甦的初步跡象，但要說市場很快就能達到重新平衡還為時太早。」他重申呼籲OPEC+國家考慮進一步減產。

(中時電子報)