109年未來球星防疫盃U18全國青少年網球錦標賽今天開打，全排男單會外賽亮點聚焦在雙胞胎兄弟廖飛雲、廖飛迪身上，兄弟倆今日於男單會外賽雙雙笑納勝利，攜手取得晉級會內賽的資格。

來自新竹的「廖家班」兄弟，五人運動專長都是網球，目前廖飛迪轉任教練，但對於一年4次的全國賽事幾乎場場報到，雙胞胎哥哥廖飛雲同時也是平面模特兒，有趣的是，廖飛雲於會內賽首輪抽中二哥廖晧翔，最終廖晧翔以4比2、5比3技壓廖飛雲。

林岱樵直落二技壓徒弟邱裕翔，晉級未來球星防疫盃U18全國青少年網球錦標賽會內賽次輪。（中華網協提供）

還有全排男單會內賽首輪上演「師徒大戰」，來自國立師範大學的教練林岱樵與選手邱裕翔為師徒關係，二人場上場外皆有深厚情誼，邱裕翔自大學時代至研究所一路走來共6年多的時間，由林岱樵一路提拔至今，更取得全國男單排名前20的佳績，當邱裕翔遇個人低潮或瓶頸，也是林岱樵教練陪伴、鼓勵，更是邱裕翔最終選擇踏入職業賽事的重要推手。

這場「師徒對決」賽事一度受到午後雨勢攪局，比賽被迫暫停，不過最後還是由經驗老道的師父林岱樵以5比4(5)、4比2技壓徒弟邱裕翔，師徒倆將在明日化敵為友，一同攜手征戰雙打賽事。

雖然今年體壇因為新冠肺炎疫情不少賽事取消或延期，中華民國網球協會為打造更全面的專業服務，在為期二周的球星防疫盃期間皆提供選手穿線服務，由 Babolat團隊的專業穿線師駐點於賽事現場，而選手對於新增穿線服務皆感到相當貼心與便利，不僅感覺到賽事提升整體規格與層級，更表示會多加使用現場專業穿線服務。

(中時 )