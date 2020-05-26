「港版國安法」周四將表決，美國揚言將取消香港特殊貿易待遇，恐影響香港國際金融地位。金管會26日公布台灣金融業在香港曝險金額，截至2020年4月底止，我國銀行、保險、證券對港曝險已從去年的1兆元降到9,348億元，已到今年以來新低水位。

對於香港動盪加劇，台灣是否可進一步提高籌資中心的地位？金管會主委黃天牧指出，金管會能做的是做好金融穩定、給一個好的發展環境、好的監理機制，金管會的改革不針對特定地區與國家，會不斷精進制度、讓我國金融業競爭力更強。

香港是我國金融業布局的重鎮，以國銀來說，所有海外分支據點當中，來自香港的獲利比重就占逾五成，也因此，2019年香港反送中運動開始後，金管會就緊盯我國金融業對港曝險變化。

據金管會統計顯示，我國金融三業對香港曝險部位，從2019年6月底的高峰1兆282億元開始下降，到了7月底，降至兆元以下來到9934.96億元，至去年底止降至9,654億元，而至2020年2月底續降到9,507億元、3月底微幅回升至9,537億元，但是4月僅一個月明顯大減189億元，來到9,348億元創下今年新低水位。

就銀行業部分，至4月底止，國銀對港曝險金額為6,877億元占淨值比17.16％，其中，授信總額為5,270億元，投資總額為1,607億元，都是今年以來新低。

保險業部分，至4月底止，在香港曝險金額為1,725 億元占淨值比0.64％，其中壽險業為1712億元、產險業為13億元。

至於證券業（包括事業投資、有價證券投資等），至4月底止，在香港曝險金額為746億元占淨值比12.73％，也是今年以來新低。

(工商 )