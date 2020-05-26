今年4月閉門開踢的企業甲級足球聯賽、木蘭女足聯賽，因新冠疫情趨緩，將正式開門迎接觀眾了！中華足協今天宣布，經體育署來函指導，木蘭聯賽擬於5月30日、企甲聯賽擬於6月1日起開放觀眾入場，初期以300人為原則，而且本周六（30日）在台中太原球場的木蘭聯賽，地主台中藍鯨就要啟動售票！

藍鯨去年在木蘭聯賽總冠軍戰，就創下國內女足聯賽售票的先例，今年本來躍躍欲試，準備讓售票成為藍鯨主場常態，豈料碰上新冠疫情，能按時開打已屬萬幸。現在台灣疫情控制得宜，至26日已連續44天無本土確診案例，藍鯨也準備搶在一解禁就挑戰售票。

然而，國內足賽擊將開放觀眾入場，仍得配套梅花座、盒裝飲食、配戴口罩等相關防疫措施，而太原足球場原本就沒有正式看台、座位數有限，為保持社交距離只能設置300席，並考量到球員家人、牽手小童及家長等保留座位，能販售的票數僅有160張。

台中藍鯨最晚明天公布120張網路預售票的購票網址，網路購票需以Google表單預購，並且提供姓名、電話、身分證ID後四碼，40張現場票則在比賽當天下午1時開賣。入場觀眾需配合台中藍鯨工作人員測量額溫、噴灑防疫酒精、填寫健康管理表、配戴口罩，並且貼上檢測識別貼紙。

木蘭女足聯賽本季已踢6輪，花蓮與台北熊讚以16分積分並居領先，尋求4連霸的藍鯨則以4分之差緊追在後。30日在太原足球場依然有3場木蘭聯賽，主隊藍鯨餘下午4時半遭遇暫居第4的桃園國際。

企甲聯賽31日在台南、高雄各有1場補賽，6月起開放觀眾，也就是最快6月14日第2循環開踢，比賽現場才能有球迷的加油聲。

(中時 )