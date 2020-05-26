美國政府擴大華為禁令，不僅拉攏全球晶圓代工龍頭台積電赴美設廠，未來只要是使用美國技術的半導體產品可能都無法供貨華為，華為旗下海思半導體的處理器生產業務遭到嚴重打擊。對此，大陸晶圓代工龍頭中芯國際為了留住人才，將授予8名董事累計235.97 萬份的購股權，其中，中芯國際執行董事暨聯席執行長的梁孟松，獲得與董事長周子學獲得數量並列最高。

中芯國際26日發出最新公告，根據2014年購股權計畫，授出總共235.97萬份購股權以認購普通股，周子學獲65.91萬份購股權，與梁孟松同為中芯國際執行董事暨聯席執行長的趙海軍獲21.97萬份購股權，梁孟松則是獲65.91萬份購股權，與周子學並列最高。其他的董事分別為：高永崗獲58.68萬份，陳山枝獲6.25萬份，William Tudor Brown獲6.25萬份，以及叢京生獲5.5萬份。

據科技新報報導，市場消息人士指出，這絕對與華為禁令有關，由於中芯國際產能與技術目前仍不足以供貨華為，但當前去美化政策已然成形，中芯國際也將承擔大陸半導體產業的大量晶片需求供應，所以要全力留住協助中芯國際進入先進製程的梁孟松，才會給出與周子學相同的高報酬。

梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其推動28奈米至14奈米製程發展，並在之後來到中芯國際，並協助中芯國際2018年宣布突破14奈米FinFET製程，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色，《麻省理工科技評論 (MIT Technology Review)》就曾評論，中芯國際的技術能大幅提升，梁孟松是最大功臣。

(中時電子報)