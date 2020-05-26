臉書爆怨公社有民眾貼出一段影片，只見影片中一對男女大聲叫囂，貼文民眾指出，自己是房東女兒，遇到一對夫婦房客不願意繳房租，去催討甚至口出惡言叫罵，讓網友直呼大開眼界，直說現在房客欠錢理直氣壯很囂張，房客甚至還到派出所告房東女兒妨礙名譽，讓人看了傻眼。

房東女兒貼文表示，這對夫妻欠房租已3個月，面對房東上門催討，男子嗆聲「你知不知道疫情是可以給人家拖延的嗎」，女子也強調這個月只欠租5000元，女房東剛回一句「兇甚麼兇啊」，馬上被對方兩人回嗆「兇妳剛好而已啦」、「不然想怎樣啊」，發現一旁的原PO在錄影時，也轉過頭來說「妳盡量錄」。

中壢警方指出，房客已向警方對房東女兒提出「妨害名譽」告訴，呼籲民眾如遇糾紛時雙方請務必保持理性，冷靜溝通尋找共同解決方法，切勿散佈他人個資或出言謾罵，以免觸法；另針對房客疑似涉及賭博部分，警方將依法調查，如確有此事，將依法查辦，絕不寬貸。

房東女兒也將被告上網PO文，仍獲得大量網友聲援，更建議反告侵占跟毀謗，影片引發非常熱烈討論。

(中時 )