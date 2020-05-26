高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，罷韓團體在這幾周密集進行宣傳，要催出罷免票；但上禮拜的民進黨高雄黨部主委選舉結果，卻讓美麗島電子報董事長吳子嘉發現端倪，直呼民進黨派系已經起了衝突，罷韓投票的結果絕對會因此受影響。

吳子嘉在政論節目上指出，民進黨高雄黨部主委選舉中，代表海派的趙天麟勝過了新潮流，拿下了主委一職，狠狠的打了新潮流一個巴掌。吳子嘉預言，這件事情將會嚴重影響罷韓的投票結果。

吳子嘉分析表示，目前推動罷韓的Wecare高雄與高雄市前朝官員都是陳菊的人馬，也就是通通都是新潮流的人；但是未來罷免成功後，要來補選高雄市長的人會是誰？行政院副院長陳其邁。而陳其邁是哪個派系的？海派。

罷免要催出超過門檻票數的話，一定得靠民進黨動員，而目前動員能力最強的新潮流，現在被海派在高雄市黨部主委選舉上擺了一道，如今還會心甘情願幫一樣是海派的陳其邁趕走韓國瑜嗎？吳子嘉預言，絕對不可能！

(中時電子報)