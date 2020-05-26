日本獨有的娛樂設施柏青哥（小鋼珠）店受到新冠肺炎疫情的影響，已有至少85家店倒閉或關門。業者估計，這波倒閉潮還將持續，業界20萬名員工恐有許多人將失業。

NHK報導，日本政府25日雖然解除了全國的緊急事態宣言，但東京都、千葉縣、北海道仍持續要求柏青哥店暫停營業。

報導指出，日本全國約有1萬家柏青哥店，從4月以後，東京、北海道、愛知縣等至少有85家店倒閉或關門。東京都雖提供配合暫停營業的店家100萬日圓的補助，但有的店光房租就要上千萬日圓，故大多數店家都因歇業而虧損慘重。

東京都大田區已開業50多年的柏青哥店宣布關門，老闆都築忠政在接受NHK採訪時表示，受疫情影響客人減少，加上配合暫停營業，使得資金周轉不靈。柏青哥店和餐廳規模不同，歇業的影響很大，在我這一代決定關門乃情非得已的痛苦決斷，對於被解雇的員工也感到很抱歉。

日本柏青哥業者加盟的「全日本遊技事業協同組合連合會」理事長阿部恭久表示，「柏青哥店房租、水電費等固定開銷大，歇業的補償根本不夠。今後關門的店還會增加，日本在柏青哥業界工作的約有20多萬人，對於他們今後將如何確保生活和工作感到不安。」

(中時電子報)