日本三井不動產集團宣佈，規劃砸下逾百億重金打造的東區「lalaPort」購物商場，今年6月將正式動工，預計搶在2022年秋天開幕！在重大投資利多加持下，東區房市全面動起來，包括新業、豐邑、坤悅、國聚等線上預售案均傳出銷售捷報。

其中，新業建設位於東區自由路上、總銷約19億元的「自由居」預售案，打出首付68萬元起，目前已熱銷衝破七成，已購客戶有不少來自台積電、台灣美光等中科員工，以及軍公教、醫護人員也不少；新業趁勝追擊、今年7月將續推東區二期新案搶客。

另外，寶佳機構旗下的勝美建設，看準東區的發展潛力，不惜砸重金買下位於東區東光路、近精武路近3,000坪土地，預計推出總戶數430戶的預售案，總銷約45億元；麗寶集團旗下的名軒開發，深耕東區房市多年，位於公園東路的「練武段」的最新個案將伺機進場，產品規劃20-37坪，總戶數206戶，總銷約20億元。

新業建設名譽董事長穆椿松表示，東區隨著74號快速道路、台中鐵路高架化、台中大車站計劃等重大交通建設陸續到位，以及台糖湖濱生態園區、秀泰影城、三井lalaPort等商場投資案啟動，帶動東區的土地跟著水漲船高，東區中古屋房價也從每坪12、13萬元，現在預售屋都已經站上25萬元了。

以新業「自由居」為例，產品規劃36-46坪、2-4房，主打精裝修，每坪不二價25-27萬元，目前銷售量已破七成，自疫情舒緩以來，5月至今賞屋客爆增三成。

因此，新業建設正在籌備位於東區育英路與樂業一路的二期新案，基地面積達2,500多坪，預計分成兩期推案，總銷金額約28億元，每坪開價從28萬元起，甚至有機會挑戰3字頭。

新業建設董事長卓勝隆表示，新業「自由居」能獲得客戶如此青睞，除了優質地段，更展現客戶對新業品牌的肯定。從七期、八期、十二期到東區名宅，新業堅持以相同的營造品質與設計內涵，回應客戶期待。

新業建設內部自有開發、設計、行銷、營造、客服、空間設計的全方位專業團隊，工程SOP嚴謹管理，讓新業的作品無論是品質、坪效、實用性等皆在業界水準之上，並透過全方位團隊間的事前討論、售後回饋，持續修正細節，讓新業一案比一案更好，不斷向前進步。

高CP值是「新業自由居」另一個熱銷重點，所推出的精裝宅專案，包含全室天花板、設計燈具，以及日立冷暖變頻空調、廚房整體電器櫃。熱銷客層中除了首購小家庭，也有許多換屋或預備退休的客戶，打動他們的，還有抗PM2.5防霾紗窗、雙衛浴電腦馬桶座、主浴多功能暖風機、德國低甲醛木地板等配備，結合全齡化的豐富公設，讓「自由居」成為一座讓居住者擁有健康、快樂、品味的好社區。

(工商 )