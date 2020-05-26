台中鐵路高架化完工後，市政府積極縫合都市景觀，翻轉地方發展。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新業建設擁有自有開發、設計、行銷、營造、客服、空間設計的全方位專業團隊。（盧金足攝）

高CP值是「新業自由居」另一熱銷重點，以全齡化的豐富公設優勢，在房地產市場成為東區指標建案。（盧金足攝）

台糖湖濱生態園區打造生態夢幻景點，帶動東區人潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

建設公司蓋好房子，住戶住進去有好感才是品牌的價值。（盧金足攝）

日本三井不動產集團將在台中市東區興建LaLaport購物商城，加上七十四號快速道路、鐵路高架化、大車站計畫、秀泰影城、台糖湖濱生態園區，創造成結合生態、人文、商業機能的新商圈，也帶動房市買氣，新業建設在東區推出「新業自由居」熱銷，強調建設公司蓋好房子，住戶住進去有好感才是品牌的價值。

被譽為「東方明珠」的東區帝國糖廠湖濱公園，周邊圍繞台中產業故事館、建國市場、秀泰影城、興建中的台中車站鐵道文化園區及即將動工三井LaLaport購物商場等景點，打造生態夢幻景點，人潮湧現，吸引很多品牌建商插旗推案。

新業建設榮譽董事長穆椿松表示，交通建設到那裡，繁榮就到那裡，城市的發展跟隨建設的腳步，東區成為購屋置產移居的新焦點，新業建設在東區積極購地，首推個案「新業自由居」，座落正自由路的燙金門牌，快速到七十四號道路，近享商圈、學區等多重優勢，全案迅速熱銷。

「首購族兩房產品不只大坪數，還規畫雙衛浴！」新業建設指出，不會執著追求總價，而是住戶的有感，這幾年東區翻轉很快，很多建商來卡位推案，新業建設內部自有開發、設計、行銷、營造、客服、空間設計的全方位專業團隊，工程嚴謹管理，全方位團隊間的事前討論、售後回饋，持續修正細節，讓新業不斷向前進步。

新業建設董事長卓勝隆強調，市府的重大建設陸續在東區到位，他以建築人對都市發展趨勢的認知，「中彰概念股」與「七十四號快速道路」兩大主軸對台中影響大，因為自從台中都心西移後，新業建設掌握契機前進東區推案，著眼交通與商業發展，還有生態園區加持，東區發展榮景更大。

穆椿松以敏銳的眼光選地，他說，東區之前地價緩和，但建設進來後，台糖生態園區和三井LaLaport購物商場，大型影城等重大建設加強效果，地價快速上漲。

「首重優雅性、便利性、未來性」，卓勝隆不吝分享選地哲學，土地必須有未來性，但便利性和優雅性不易同時兼得，東區的重畫區發展早，有其一定優雅性，此外生活機能齊備，未來性是鐵路高架化，重大建設挹注東區，房地產行情水漲船高。

卓勝隆指出，東區的交通和商業環境，公園綠帶豐富，有在科技園區上班的科技人，連續四天開車上下班測試交通時間，快速方便符合需求，還有醫療與公教人員屬意東區生活品質，「新業自由居」獲首購族與換屋族青睞的原因，還包括建材品質提升，兩房坪數都不是採廿多坪低總價空間，而是優質生活環境，連四房去化都很快速，不同房型產品各有需求的客源。

他也直言，不是比總價，而是比高質感、好品牌，客戶是理智的，住起來好用便利就達到物超所值，很多父母與子女購買同一社區，不必住在同一間房子，保持居家互動「一碗麵的熱度」，推出精裝修專案的健康宅，站在使用者立場的價值觀獲客戶支持。

穆椿松強調，高CP值是「新業自由居」另一熱銷重點，精裝宅專案包含全室天花板、設計燈具，以及冷暖變頻空調、廚房整體電器櫃，只要再添購家電家具輕鬆入住，客層除首購小家庭，也有許多換屋、或預備退休的客戶，全齡化的豐富公設優勢，在房地產市場成為東區指標建案。

(中時 )