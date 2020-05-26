日前高市警三民一分局三民所夜間接獲報案，1名70歲婦人稱機車被偷，表示中午她將機車放在三民區中華三路及建國三路口的騎樓下，且有鎖車、拔鑰匙，不知為何機車突然不見，原來是大搞烏龍，警方調閱監視器，發現婦人記錯停放位置，最後在警方協助下，順利找回愛車。

婦人稱，當時騎到沒油又趕著要去鳳山，所以將車停於騎樓後，便趕緊轉搭計程車前往鳳山，於晚上工作結束後回來此地卻發現機車不見了，婦人表示自己確定機車龍頭當時有上鎖，鑰匙也有拔起來，不曉得竊嫌如何竊取的。

三民所警員了解狀況後研判，老婦人龍頭有上鎖，鑰匙也有拔，且非新車，且失竊地點就在本派出所對面，竊嫌若要使用犯罪工具對上鎖機車行竊，行徑相當大膽，因此認為失竊可能性極低，有可能是記錯停放位置。警方便調閱監視器查看婦人行車路線，發現婦人當時並沒有在該路口停下機車，而是繼續往下行駛，便確認老婦記錯停車位，警方遍尋監視器幫助老婦找回愛車。

婦人見到機車失而復得不斷向警方道謝，才回想起當時要趕去鳳山區的衛武營國家藝術文化中心，因為有表演者急需她所縫製的衣服，沒想到機車竟然沒油拋錨，心急之下攔了路邊的計程車，深怕趕不上表演者的演出而讓觀眾失望，卻忘記自己機車的停放位置，還以為被偷走。

高市警三民一分局表示，至陌生處停放機車時，應謹記停放位置，必要時也可以用手機拍照以防忘記，若有發生找不到汽機車停放位置或物品遺失之情形，請隨即撥打110，警方24小時都會馬上為您服務，助您找回。

高雄,三民一分局

(中時 )