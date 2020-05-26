針對國教行動聯盟對於今年大學個人申請招生制度的批評，教育部回應，去年第一次「5選4」造成部分熱門校系出現超額篩選較嚴重的情形之後，招聯會調整新增「分科篩選」工具，再加上有部分校系「增加科目」，今年除醫牙類科外，整體超篩情況改善。

今年部分醫學系超額篩選情形嚴重，主要係因學測數學滿級分人數增加，教育部將會持續要求招聯會與大考中心針對數學科之鑑別度穩定性，後續針對「維持學測各科過去十年的鑑別度穩定性」、「數學科滿級分人數比例以落於107、108年結果之間為原則」、「查核命題規劃與招聯會委託方向一致」及「強化題庫題運用」等精進改善方向提出具體作法，並能確切落實。

國教盟指控有大學在個人申請招生時看考生就讀的高中、戶籍地或父母的職業等，教育部表示，如確有招生不公情事，學校就須對相關招生試務人士進行適當處置，並徹底檢討，但也希望外界不要在沒有證據下無端指控。

至於國教盟所提增加考試入學分發管道名額比例一事，教育部說，去年考試入學招生名額比例核定為22.69％，加上甄選回流名額實際招生名額比例為32.53％；今年核定為23.06％，並未降低。

教育部說，各管道名額比例分配情形已漸趨穩定，未來教育部就審核大學校系評估其學生學習表現、在學穩定度、招收弱勢學生情形等指標，所提出提高個人申請名額比例之需求，參酌學校教學資源、甄試方式及品質等情形，嚴格審查並據以核定。

教育部全面推動大學招生專業化，依各大學學系教育宗旨、育才特色及與高中現場對話，訂定審查評量尺規、計分模式、審查項目、差分檢核及審查標準流程等方式，提升個人申請書面審查品質及公平性。同時要求取消無評分之團隊面試。

(中時 )