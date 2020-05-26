有傳四太梁安琪曾因五太吃醋。(取自何猷君MarioHo微博)

澳門賭王何鴻燊今(26日)在香港養和醫院病逝，享耆壽98歲。他一生傳奇，不僅事業成功，坐擁高達2兆台幣身家，感情世界更是精彩，擁有4妻17子女。然而一生風流的他，雖然曾宣稱四太太梁安琪會是他最後一位太太，但後來他身邊還是多了一位五太太鄭詠詩。

據悉，何鴻燊2007年因便秘灌腸內傷需要動手術，當時三太太為了丈夫健康，把自己與兒女的私人看護鄭詠詩送到何鴻燊看護。想不到何鴻燊會因此對鄭詠詩上了心，寵愛有加，沒過多久更將鄭詠詩視為五太太，短短1年就送了超過上億港幣的房產。

據港媒當年報導，鄭詠詩相貌平凡，個子不高，皮膚黝黑，時常笑臉迎人，原本還有一位交往多年的男友，但被何鴻燊看中後，這段多年感情也不了了之，此後專心侍奉何鴻燊。

更有傳因為何鴻燊對鄭詠詩過於寵愛，還曾為鄭詠詩要四太梁安琪閉嘴，惹來四太吃醋不滿，逼賭王辭退鄭詠詩，更聯合三太禁止鄭詠詩來探病。後來何鴻燊也曾回應過五太傳聞，他說自己沒這麼大本事，有4個已經夠了。

不過鄭詠詩卻被網友視為人生贏家，為什麼呢？因為據傳她雖然被趕出何家，卻因此與男友復合，擁有一個幸福家庭，不必和眾多女人分享一個男人。

(中時電子報)