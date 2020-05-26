中國大陸與印度近期在邊界爆發紛爭，印媒指出，這可能升級為2017年中印軍隊洞朗對峙事件以來，規模最大的軍事衝突。印媒最新消息指，中國可能已經緊急調度近5000名士兵，前往拉達克（Ladakh）地區，印方也在增派援兵，以確保兩國軍隊數量均等。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）26日引述知情人士說法透露，隨著中印軍隊在拉達克對峙的緊張局勢日益升級，中國可能已調集近5000名士兵，印度也在增派援兵，以增強實際控制線地區的防務。

印度和大陸士兵在實控線沿線的4個地點對峙，當地軍事指揮官已進行幾輪會談，均未能終結兩國軍隊3個星期前在班公錯湖地區的對峙。

2名不願透露姓名的官員說，中國已派出了增援部隊，目前可能有約5000人駐紮在該地區。他們還透露，中方軍隊並未集結在對峙點附近，而是分散在實際控制線的中方側。

此前，大陸官媒《環球時報》16日引述解放軍消息人士稱，印軍自5月上旬以來，在加勒萬河谷地區越線進入中國領土並構工設障，還說印軍阻攔中國邊防部隊正常巡邏執勤，「蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀」。

(中時 )