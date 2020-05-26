財政部國產署因應近日豪雨侵襲對台灣各地區造成災害，特別訂定國有土地承租人租金減免規定，承租人應儘速申請。

國產署表示，為協助國有土地受豪雨侵襲受災之承租戶，對於豪雨造成地方農損災害，承租人應提供出租資料給當地的公所如市公所、區公所等，並提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），才能申請辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地及養殖地租金減免。

此外，國產屬也暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業，讓承租人優先從災情中恢復。

(工商 )