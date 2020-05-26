豪雨釀災 國有地承租人可申請減免租金 20:412020/05/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國產署因應近日豪雨侵襲對台灣各地區造成災害，特別訂定國有土地承租人租金減免規定，承租人應儘速申請。 國產署表示，為協助國有土地受豪雨侵襲受災之承租戶，對於豪雨造成地方農損災害，承租人應提供出租資料給當地的公所如市公所、區公所等，並提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），才能申請辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地及養殖地租金減免。 此外，國產屬也暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業，讓承租人優先從災情中恢復。 (工商 ) #國產 #承租人 #豪雨 #申請 #減免 也許您會感興趣 推薦閱讀 保就業 兩會首要重點 04:102020/05/22 焦點新聞 救台企 11條措施應加速落實 04:102020/05/22 焦點新聞 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 屏東升級超大豪雨特報 驚人時雨量曝光 11:072020/05/22 生活 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 礁溪紓困案 高達8成資格不符 04:102020/05/23 地方新聞 連日豪雨 國稅局提醒可申請災損稅捐減免 21:332020/05/23 財經 疫情助長非洲減債呼聲 北京為難 04:102020/05/24 國際大事 北市鼓勵藝文表演 場租減免最多1折 11:162020/05/25 生活 竹市漁民3萬生活補助 6月1日截止 04:102020/05/26 地方新聞 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 遭台積電斷貨命危？陸媒驚爆華為更致命危機 - 財經 中芯奪華為肥單照亮陸晶片業？ 台積電叛將這事立大功 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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