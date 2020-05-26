申報綜所稅 應核實列出所得 20:412020/05/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，現在國稅局提供多項所得稅申報便民服務措施，讓民眾輕鬆完成申報及繳稅義務，其中提供所得查調服務是讓民眾有感的便民服務措施，民眾不需苦苦蒐集及保存所得扣繳憑單，減少不少困擾。 不過，國稅局所提供的所得資料只是作為申報綜合所得稅的參考，民眾仍應詳細查對確認，如尚有其他所得來源，仍應依規定辦理申報，倘未申報而導致逃漏所得稅，除符合免罰規定外，將依所得稅法及相關規定處罰。 (工商 ) #所得 #申報 #國稅局 #便民服務 #仍應 也許您會感興趣 推薦閱讀 國稅局：報稅電腦要慎選 防個資外洩 13:542020/05/22 財經 費鴻泰稅務諮詢 恢復辦理 14:272020/05/22 生活 北市推簡易貸 攤商怨紓困難 04:102020/05/23 地方新聞 國稅局行動服務站 報稅走入社區 16:522020/05/23 生活 連日豪雨 國稅局提醒可申請災損稅捐減免 21:332020/05/23 財經 狄鶯零收入「國稅局別找我」 04:102020/05/25 娛樂新聞 提供海外勞務 免課營業稅 04:102020/05/26 金融．稅務 節稅三招 為投資加分 04:102020/05/26 全球財經 政黨財報無延後措施 內政部提醒：5月底前需完成 16:422020/05/26 政治 減輕所得稅負擔 台新銀提三原則為投資效率加分 18:522020/05/26 財經 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 沒有拋棄華為！5G霸主搖搖欲墜 台積電120天急救援 - 財經 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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