財政部中區國稅局表示，現在國稅局提供多項所得稅申報便民服務措施，讓民眾輕鬆完成申報及繳稅義務，其中提供所得查調服務是讓民眾有感的便民服務措施，民眾不需苦苦蒐集及保存所得扣繳憑單，減少不少困擾。

不過，國稅局所提供的所得資料只是作為申報綜合所得稅的參考，民眾仍應詳細查對確認，如尚有其他所得來源，仍應依規定辦理申報，倘未申報而導致逃漏所得稅，除符合免罰規定外，將依所得稅法及相關規定處罰。

(工商 )