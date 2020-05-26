塔利班集團前天表示，3天開齋節停火。為此阿富汗政府敦促塔利班集團，應再延長停火的時間，為表示誠意，同時宣布將釋放900名塔利班戰俘，這是迄今規模最大的一次釋放。

路透社報導，根據塔利班和美國談判代表2月份在杜哈達成的一項協議，塔利班與阿富汗政府將釋放各自的囚犯，這是和平談判的先決基礎，此後，雙方也各自釋放了一部分的囚犯。

阿富汗國家安全顧問發言人費薩爾（Javid Faisal）說：「為了更好地處理囚犯問題，延長停火的時間很重要。」

費薩爾補充說，延長停火時間，是避免進一步流血的關鍵，阿富汗政府已做足了準備。

但是塔利班尚未說停戰時間(在今日午夜後)到期後，是否願意延長停火。

上個月，阿富汗提出整個齋月都停火的呼籲，塔利班直接拒絕，並且恐怖襲擊更為加劇。政府表示，在本月全國發生致命襲擊之後，將恢復對塔利班根據地的進攻。

(中時電子報)