55歲的三金影帝吳朋奉26日傳出驟逝消息，震驚演藝圈，吳朋奉2017年受邀在「金曲樂團」茄子蛋的〈浪子回頭〉MV擔任男主角，大飆演技，該曲點閱率將破億，深受歡迎。茄子蛋看到消息，一時之間完全無法消化，「非常難過與震驚，至今也仍在努力接受，心中對朋奉大哥的恩情完全不能言表。」

他們感傷表示：「朋奉大哥一路好走，我們珍愛的恩人前輩。」並坦言原本將準備慶祝〈浪子回頭〉MV破億的喜訊，沒想到卻是意外先來到，他們團隊聽到吳朋奉逝世消息，立刻致電表示哀悼，心情很低落、不捨，「希望朋奉哥的親友們能節哀。」

茄子蛋談到上次與吳朋奉合作是在過年前拍攝〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉，並憶起2017年首度與吳朋奉合作時，吳朋奉一聽完歌、看完劇本，一口答應演出，過程中也參與劇本的修改討論，在〈浪子回頭〉MV，吳朋奉建議導演在MV最後結尾加入對白「看三小啦」、「跨你緣投啦」，希望用戲謔的稱讚來化解暴力，更成為精彩亮點。

他們曾4度合作，共拍攝3支MV，2019年一同在大港開唱同台嗨唱，讓樂迷印象深刻，茄子蛋很感謝吳朋奉每次對於他們作品的演出都很爽快地答應，「我們真的像是一群孩子一樣都在旁邊偷看偷學您的演出，每每都是驚呼且滿溢無限的感恩。」

(中時 )