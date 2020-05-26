英國首相高級顧問甘明斯在出現感染新冠肺炎症狀後，偕同妻兒駕車趴趴走，涉嫌違反「封城」規定，被罵翻天。風波愈演愈烈，他25日表示不後悔，拒絕道歉，也不考慮辭職。蘇格蘭事務副大臣羅斯26日宣布辭職，以示抗議。

羅斯表示，一些選民沒有機會向親人告別，一些家庭無法一起哀悼，一些民眾無法去探望生病的親人，因為他們都遵守政府的指南，「我無法真誠地告訴他們，他們都做錯了，而政府那位高級顧問是對的。」

甘明斯3月妻子出現新冠病毒感染症狀、自己也疑似感染後，涉嫌違反「封城令」，駕車四百多公里，前往英格蘭北部杜倫市的父母家，安排照顧幼兒的事宜。他堅稱自己的行為合理且合法。但媒體踢爆，4月12日，他又開車載妻兒到杜倫48公里外的城堡遊覽，當天正好是甘明斯妻子的45歲生日。

甘明斯辯稱那時是為了「試車」、「檢測自己的視力是否受新冠肺炎影響」。首相強森親上火線力挺愛將，透露自己罹患新冠肺炎導致視力下降，替心腹幕僚背書。而世衛組織與英國衛生機構都沒有將視力障礙列為新冠肺炎的常見症狀。

(中時 )