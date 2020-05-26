為了慢慢找回停賽期間有點生鏽的身手，世界球王喬柯維奇宣布要在巴爾幹地區舉辦亞德里亞網球巡迴賽（Adria Tour），目前確定參賽的有男單世界排名第3的奧地理提姆（Dominic Thiem）、世界第19保加利亞迪米卓夫（Grigor Dimitrov）等人，不過少了和喬帥並稱三大天王的瑞士名將費德勒（Roger Federer）、西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），喬帥也說明原因。

喬柯維奇解釋，新冠肺炎疫情期間有更多時間和費德勒、納達爾聊天交流，三人討論如何幫助排名較低的選手，不過費爸之前為膝傷動刀，還在休養復原中，所以喬帥還沒問費爸恢復練習了沒，納達爾之前也是因為政府要民眾隔離在家，也是休息一段時間，目前開始打球，兩人也談論美國網球公開賽。

包括喬柯維奇，亞德里亞巡迴賽將有8名男將參賽，喬帥說：「很榮幸可以正式宣佈這個消息，比賽將在6月13日到7月5日進行，首站在我的家鄉塞爾維亞首都貝爾格勒。很感謝各界幫忙讓一切成真，可以透過比賽支持人到計畫及整個巴爾幹地區。」

(中時 )