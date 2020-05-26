豐原醫院神經內科主任洪良一表示，夏天發生腦中風機率不輸冬天，7、8月中風的比例也很高！（衛生福利部網站）

吳朋奉驚傳逝世，經紀人於今（26）證實死因為腦中風，吳朋奉生前也曾透露有胸悶情形。很多人都認為，腦中風常發生在天氣冷的冬天，不過根據豐原醫院神經內科主任洪良一表示，夏天發生腦中風機率不輸冬天，7、8月中風的比例也很高！

根據衛生福利部104年國人十大死因統計，腦血管疾病為國人10大死因的第3位，共奪走11,169條寶貴的性命，平均每47分鐘就有1人死於腦中風。尤其60-79歲是中風發生率最高的年齡層（40.7、48.5／每10萬人）。中風經常造成器官失能的後遺症，是我國成人殘障的主因之一，後續頻繁的就醫嚴重影響生活品質。

而據《台中日報》先前採訪豐原醫院神經內科主任洪良一表示，很多人認為「腦中風」好發於天氣冷、血管收縮明顯的冬天，洪良一指出，據院內近10年統計，夏天發生腦中風機率並不比冬天少。

洪良一表示，近10年有4年收治腦中風患者最多的月份其實是在「7、8月」，推判可能原因是民眾疏於控制血壓，因為天熱讓水分補充不夠、過度散失造成血壓變動，引起腦中風；在冬天有高血壓的民眾反而會特別小心中風發生，對身體控管更嚴格。

要預防腦中風，洪良一指出，院內長年推廣自我警覺「手、臉、講話、119」口訣：當出現3種情況「有一隻手突然無力、或臉部突然有一些歪斜、講話突然不清楚」其中一個時，腦中風的機率就高達七成、同時有兩個機率更提高到八成，民眾應立刻撥打119送到醫院治療，避免腦中風發作後產生的後遺症。

(中時電子報)