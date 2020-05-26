曾獲法國安古蘭漫畫節大獎的法國漫畫家艾曼紐．勒帕吉，本預計於2月台北國際書展期間訪台，但無奈因疫情而不得不取消行程。曾在台出版漫畫作品的勒帕吉，今(26)日也透過台北國際書展「閱讀沙龍Online」影片，隔海向台灣讀者問好，分享他的漫畫創作故事。

出身於法國布列塔尼的勒帕吉，13歲時受法國知名漫畫家傅尼耶(Jean-Claude Fournier)的啟蒙，開始嘗試繪製漫畫，正式成為漫畫家至今已有35年，創作領域包含漫畫、插畫、編劇，曾獲安古蘭漫畫節、布洛瓦漫畫節等漫畫獎項。近年在台陸續出版《那年春天，在車諾比》及《地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事》。

車諾比曾在30多年前發生嚴重核災事件，即使已過多年，當地居民在今日仍持續承受核汙染的威脅。勒帕吉在影片中表示，他於2008年受邀前去車諾比，完成漫畫遊記，將版稅用來幫助受輻射汙染的孩子前去法國居住，幫助身體回復健康，而這場車諾比之行也是格外觸動他的一場旅程。

勒帕吉說，自己在出發前想像，車諾比到處潛伏著死亡，「因此帶去作畫用的工具都是煤炭、黑色蠟筆、黑色墨水等等。因為我一開始想像的風景，只能用黑白作畫，殊不知那個地方，以及在那裡遇到的人們的美好，讓我非常驚喜。漸漸地，顏色就浮現了，是一片絕美的風景。」

在《那年春天，在車諾比》中，勒帕吉以色彩鮮明的水彩畫，描繪出他眼中的車諾比，「這當中的弔詭是我們的感官告訴我們這一切都很美很熟悉，但是口袋中的檢測器，卻告訴我們此地不宜久留，因為這裡沒有屬於人類的位置，這些地方散發的奇異感，深深烙印在我心裡。」

勒帕吉也分享了《地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事》創作緣由，「阿曼是一座位於布列塔尼最西邊的燈塔，我之所以認識這座燈塔，是因為一部電視紀錄片，在其中我被邀請飾演漫畫家，同時這讓我擁有令人難以置信的機會，可以搭直升機從上空看阿曼燈塔。讓我想要創作一本漫畫，描述燈塔看守員的生活。」

勒帕吉以不同的布列塔尼傳說交織出漫畫情節，一面敘說燈塔看守員與世隔絕的生活，也細細拆解燈塔的建造過程，神秘卻富有寫實色彩的敘事，也讓作品在歐洲漫畫評論網上獲得好評。

(中時 )