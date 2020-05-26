隨著疫情緩和，鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，建商下半年全力衝刺新案，預期房市將呈現「價穩量增」格局，許多預計6月後推出的預售案，接待中心還沒完成，線上續客能量大爆發，單是預約賞屋電話已經排到6月底。

鄉林不動產研究室表示，台商返台資金已突破兆元，建商嗅到房地產後市商機，鎖定具交通建設與土地重劃題材的新興商圈囤地。根據台中市地政局統計，今年前四月土地買賣共2.2萬多筆，年增6.8％，創2016年來連續5年新高。

建商看好台中市的人口紅利與重大建設陸續到位，搶地積極，推案速度與量體也居全台之冠。根據內政部統計，今年第一季，全台住宅類建照核發數量為3萬4,752宅，其中，台中市以8,259宅居首位，佔了全台近1/4的案量。

賴正鎰表示，疫情進入5月後已經趨穩，多數民眾開始恢復正常的生活作息，但疫情改變了民眾生活和休閒習慣，也影響建築的規劃取向。很多購屋者詢問「當層排氣」及管道工法，擔心社區垂直感染問題，其實這都是新大樓的基本標配，目前更多預售案主打防疫及高綠覆自然環境。

以今年底交屋的台中「鄉林天韻」為例，除了社區內大量植栽紫薇和楓香之外，戶戶還配置「抗PM2.5新風換氣系統」；而北屯捷運機廠特區也有新建案標謗使用「空氣過濾系統」、「防霾紗窗」等配備，提高居家空氣好品質。

鄉林不動產研究室表示，台中市區精華地稀缺，捷運及鐵路高架化各站周邊，與台74線環狀沿線帶狀蛋白區搖身高潛力區。其中，北屯區單元12重劃區及機廠特區挾捷運通車、好市多COSTCO北屯店即將開幕二大利多，是今年台中推案最多的區域。

此外，人口淨遷入第二名的南屯區，嶺東科大附近的建功重劃區，也成首購宅的推案大本營，建商看好串聯精科園區、台中工業區、中科等三大園區潛在就業人口大力推案，由於此區房價尚處初升段，低總價、低首付及低利率等三低門檻，讓許多首購族群趨之若鶩。

(工商 )