新冠肺炎病毒肆虐全球，疫情尚未趨緩，近日歐美多國竟開始出現發生於兒童或青少年的罕見疾病，染病症狀為多重器官發炎，被懷疑與新冠病毒有關。南韓首爾近日也出現2起類似病例，1名是10歲以下兒童，另1名則是10幾歲青少年，不過2人新冠病毒篩檢都呈現陰性。

根據外媒報導，此「兒童怪病」最早是在4月間出現在歐洲，至今已蔓延至13個國家，病患會出現的症狀包括發燒、皮膚出現紅疹、舌頭紅腫等，與川崎氏病（Kawasaki Disease）相似，嚴重可能將導致死亡。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）稱此疾病為「小兒多系統發炎症候群」（Multisystem Inflammatorysyndrome in Children，MIS-C），由於病例較多的紐約州研究發現，染病者不少人也帶有新冠病毒抗體，因此此病被懷疑和新冠病毒有關。

南韓首爾近日也出現2起個案，並稱之為「兒童怪病」，目前當局正掌握疾病流行情況並啟動篩檢及調查系統，來因應並研擬相關方針。

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(中時電子報)