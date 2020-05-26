針對開放銀行（OPEN Banking）在台灣落實，金管會及銀行公會去年已完成規劃，採取三階段進程的應用情境，目前正要跨足第二階段。政治大學金融科技中心主任王儷玲表示，「第二階段消費者帳戶資料查詢的開放將是我國開放銀行建立健全體制的重要關鍵時期，可是來自金管會的第二階段輔導方案至今沒有出爐，第三方服務TSP（Third-party Service Providers）業者、銀行機構不知道該如何依循！

為了協助台灣發展開放銀行生態系，政治大學國際產學聯盟與金融科技中心今（26）日邀請財金公司、技術供應商等，共同針對開放銀行第二階段作法與測試作業進行解說，依循新冠疫情社交距離活動規定，此次說明會以線上直播方式進行。財金公司並在說明會上，首度正式公開第二階段共計18支API，作為OPEN API的第二階段成果。

財金公司代表表示，目前我國開放銀行已完成第二階段「消費者帳戶資料查詢」技術及資安標準制訂，18支API的應用項目共分為存款類、貸款類、其他銀行服務三大項目，目前由25家金融機構、7家TSP營運上線，去年迄今每個月的使用量平均90～100萬筆，提供個人金融資訊查詢與低風險金融申請服務，算是已打下基礎。

王儷玲也表示，目前我國開放銀行第二階段仍在推廣階段，政大會持續協助建立健全法規環境，包括建立技術合規標準、API共同驗證測試標準、資安風控技術認證、提供合格雲端資安合規環境、後續資安與法遵合規稽核查驗、爭議處理與責任歸屬、資安保險等機制。

她認為，以英國開放銀行的經驗可以發現，在建立好相關的Open API基礎設施與資安標準之後，就可以快速串接多家第三方服務業者，加速銀行數位轉型、創新商業模式，因為現在是磨合期，或許未來不會完全符合官方的版本，至少業者已經邁步前行，財金公司正在找出最大公約數，以因應各方的需求，幫助OPEN API的推進。

(工商 )