屈中恆和老婆Vicky及閨蜜王彩樺，日前上中天綜合台《小明星大跟班》，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）討論「老婆閨蜜與老公過從甚密狀況」。Vicky透露有次聽大女兒說「彩樺阿姨家的姊姊談戀愛了」，沒想到屈中恆早就知道，讓Vicky直呼「彩樺姊，你把我放在哪裡，平常要打電話約髮廊，半夜也會Line我，他們家女兒談戀愛居然沒跟我聊」，屈中恆趕緊解釋，是排舞台劇空檔跟王彩樺閒聊，不是故意不讓Vicky知情。

節目中也測驗老婆和閨蜜對老公暸解度，被問到「家中四個女兒最疼誰」問題時，屈中恆和王彩樺都寫老三，只有Vicky寫老四，當場被Sandy虧「好丟臉喔！」Vicky則解釋，因為平常老公最常和三女兒吵架，就像男女朋友那樣吵沒完，憲哥跳出來補充「對啊，這才是上輩子的情人啊」，Sandy忍不住吃醋說「爸爸都是比較喜歡控制不住的，我們家的老三也是」。

另外一對夫妻檔Paul和咪咪及閨蜜Lala，咪咪控訴老公買新車自己不是第一個知道，跟Lala抱怨時，Lala竟說「啥？妳不知道嗎？Paul哥有跟我說他買車了耶」，讓咪咪聽了超火大，事後Paul笑回「我找Lala是因為她以前會跟車廠做活動，請她介紹有折扣啦！」現場主持人、來賓也忍不住虧咪咪「怎麼敢跟Lala做閨蜜，身材這麼好，太危險了！」更多精采內容請鎖定27日晚間10時中天綜合台《小明星大跟班》。

王彩樺在節目中遭爆女兒談戀愛，屈中恆竟比閨蜜Vicky早知情。（中天綜合台提供)）

咪咪不爽閨蜜Lala和老公Paul太熟，上節目爆料。（中天綜合台提供）

Lala遭Paul老婆咪咪指控，明明是閨蜜卻跟人家老公走太近。（中天綜合台提供）

Paul買新車竟然沒告知老婆咪咪，讓咪咪當場氣炸。（中天綜合台提供）

Vicky不滿閨蜜王彩樺家務事居然沒跟她聊，而是先和屈中恆說。（中天綜合台提供）

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