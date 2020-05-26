為響應指揮中心推行的防疫新生活運動，礁溪老爺酒店即日起至6月30日推出食宿優惠來回饋悶壞的旅客，並看準防疫期間清潔需求，攜手中興保全科技股份有限公司旗下居家清潔品牌「家政富」，推出「你度假．我打掃」的活動，民眾只要在官網預訂住房專案，就可抽總價超過上萬元的「居家消毒」、「居家除塵蟎服務」、「居家清潔」或「居家整理諮詢」等8組居家清潔好禮。

不僅推出結合衛生清潔的住房專案，現為感謝防疫天使，即日起至6月30日前則祭出優惠醫護人員的活動，醫護人員若至「雲天自助餐廳」用午餐，可享每位660元+10%的用餐優惠，等同近75折，晚餐則享每位750元+10%的優惠價，約享73折優惠，同行親朋好友也可享8折優惠；在「岩波庭宜蘭廚房」用午餐或晚餐，也能享85折優惠；「醴泉大廳酒吧」則是麵包商品全面85折。

礁溪老爺酒店為向醫護人員致敬，推出餐飲優惠。（礁溪老爺酒店提供）

此外，凡於6月30日前持「2020老爺閃購節」、「2019台北國際旅展」、「2019台北夏季旅展」或「2019高雄國際旅展」等未過期之「老爺集團聯合住宿券」，使用2張住宿券（價值5800元）即可平日雙人入住礁溪老爺，並享早餐優惠價每客450元+10%，堪稱全年最殺，約當季專案下殺6折的優惠，而持餐飲券也可享雙人雲天自助午餐升等晚餐的好康，等於現省568元。

(中時 )