影帝吳朋奉因為腦中風而病逝，享年55歲，但據吳的大哥透露，吳朋奉平常健康沒有什麼異狀，因此消息一出讓外界十分驚訝。針對腦中風的症狀，有醫生指出，暈眩是腦中風的症狀，很多人都會以為是自己太累，千萬不能忽略這項警訊。

根據《早安健康》報導，日本醫學博士池谷敏郎撰文指出，不論是哪一種腦中風都一定會有徵兆，其中一個代表性症狀就是暈眩。這樣的症狀主因是耳朵裡的內耳半規管出狀況，通常這種感覺會是「輕飄飄且身體搖晃偏向一邊」的感覺。

除了暈眩，池谷敏郎也提到，短暫性腦缺血發作也是一個重要前兆，會出現單手單腳麻痺的現象，並且持續幾分鐘、幾小時後消失。另外，如果東西掉了但卻撿不起來、抓不住東西，口齒不清、嘴唇發麻造成說話困難，出現上述症狀都應該前往醫院檢查。

池谷敏郎補充，平常有偏頭痛的人也需特別注意，偏頭痛是一種血管發炎現象，如果任憑頭痛發生不處置，會加快動脈硬化，導致腦中風。

(中時電子報)