華夏科技大學今年度開啟《登高望遠見華夏-校山巡禮》活動，於5月25至26日辦理《防疫健走暨校山場勘活動》。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今年度開啟《登高望遠見華夏-校山巡禮》活動，於5月25至26日辦理《防疫健走暨校山場勘活動》。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今年度開啟《登高望遠見華夏-校山巡禮》活動，於5月25至26日辦理《防疫健走暨校山場勘活動》。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今年度開啟《登高望遠見華夏-校山巡禮》活動，於5月25至26日辦理《防疫健走暨校山場勘活動》，進行南勢角山和外挖子山的勘查活動，提供校園師長與學生共同維護校山環境的活動巡禮，建立師生對南勢角社區的在地認同感。

華夏科技大學實踐大學社會責任將南勢角地區（華夏科技大學-烘爐地-圓通寺三角區）型塑成本校師生與社區居民教與學的場域，讓學生與居民以社區文史、人物、自然環境為師，進行廣泛多元的學習。

華夏科技大學計畫主持人蘇聖珠表示，為型塑一個屬於華夏的校園精神及傳統，校方將第16號小百岳南勢角山、外挖子山及牛埔山列為校山，期許讓每位華夏人都必經「校山巡禮」登高望遠，藉此激勵師生鍛鍊強健體魄，提升學習力與積極力，並作為華夏人校山守護及耕耘南勢社區之宣示。

今年第一場場勘暨健走活動於5月25至26日辦理兩場次，集結60名的種子教師進行場地勘查活動，讓在疫情較為舒緩的情形下，可以走出校園體驗本校校山在地實際場域，放鬆心情呼吸山林裡清新的空氣，為此登高望遠見華夏揭開序幕。

(中時 )