國防部副部長張哲平上將下午在記者會說，敦睦艦隊染疫的專案調查，會考慮敦睦艦隊順利完成任務，未來懲處會依調查結果而定，初步看來，敦睦官兵並沒有犯什麼了不起的錯誤，也未造成帛琉或國內的社區感染。不過，國防部隨即認為這句話說的不妥，稍晚補充說明，就目前調查的進度顯示，防疫上確有所疏失，但不致有違法亂紀情事，對於措詞問題引發爭議，國防部表示歉意。但國防部的態度是調查到底，釐清真相。

國防部總督察長黃國明說，國防部調查專案小組分4組，有37位調查官，堪稱軍方有史以來，最大的專案調查規模。黃說，敦睦艦隊染疫目前還在調查中，已約訪88人，本周會做完訪談，調查報告會儘快出來。

敦睦官兵染疫案，包括三軍統帥蔡英文、嚴德發、海軍司令劉志斌都出面公開向國人道歉。嚴德發自請處分並獲留任。另有劉志斌自請處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、艦隊支隊長陳道輝少將調職，軍中一般看法，高嘉濱可望恢復原職。至於陳道輝，黃國明說，目前仍在訪談中，陳道輝訪談時的情緒反應算穩定。

有關疫情指揮中心CDC昨天完成海軍敦睦支隊疫情調查，並對國防部提出6項防疫建議，國防部下午臨時舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會，積極回應配合。

(中時 )