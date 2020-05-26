不只誠品敦南店5月底收攤，今日媒體披露，營業21年的誠品士林店也同樣只開到5月31日，將和敦南店同日歇業。消息傳出，有學者、出版人在臉書上表達憂慮。淡江大學中文系副教授楊宗翰在臉書上表示，三月底誠品台南安平店歇業，四月底誠品台東店歇業，五月底誠品敦南跟士林店歇業，「書店將成為這個國家的稀有風景了嗎？」

在今年初，誠品在台灣仍有44間門市，卻在三個月內接連收掉四家。有出版人私下透露，誠品在六月之後還有計畫要再收兩家店。若計畫成真，誠品等於在半年內連收六間門市。

四月底愛書人才告別胡思南西店，加上誠品四間店陸續歇業，楊宗翰表示，不只誠品，據他所知，專賣簡體書的若水堂，台南成大店、台中東海店跟新竹清華店也要收攤。

親子天下副總經理林彥傑也在臉書上表示，誠品士林店前的文林路，在10幾年前曾有2家新學友書局、1家金石堂、1家誠品、1家何嘉仁，「這條路完全就是只能騎摩托車巡店，在陽明戲院前的金石堂和新學友是最難巡店的，因為假日連摩托車都沒辦法停，我還記得都要停在中山北路銘傳對面人行道，走小路去巡店。」

如今，文林路上的最後一間書店誠品士林店也即將歇業。林彥傑感嘆，「文林路就完全沒有書店了，只剩夜市了，其實是整個士林都幾乎沒有書店了。」

誠品董事長吳旻潔曾在去年30週年紀念時表示，誠品下個十年將不以展店為主要目標。今年受疫情衝擊，四月時她曾表示，即將歇業的敦南店其實人氣不減，不過信義店、松菸店等主攻觀光客的據點，二月到三月人流掉了三到四成。

(中時 )