前主播何庭歡在高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，受到各界矚目。近日她分享幫1111人力銀行拍攝的影片，何庭歡街訪路人夢想的職業，有不人回說老師、藝人等，甚至還有人說最想當房東，只要等著收房租就好。最後，何庭歡竟然殘酷地再問這些人現實的工作是什麼，出社會後實際領薪與預期薪水有落差？她也壞笑說「夢想是美麗的、現實是殘酷的」。

何庭歡今在臉書PO文，詢問大家「此刻正在實現夢想的道路上嗎？」。何庭歡說自己小時候就是希望長大當記者，她長大之後果然就從記者做到主播，甚至還當過發言人。不過，歡歡也說，像她這樣實現夢想的路上，總是還是會遇到許多「必須要向現實低頭的時候」讓她苦笑說，「夢想是美麗的、現實是殘酷的」。

何庭歡街訪台北東區的路人，首先問他們說小時候的夢想職業？不少人的第一直覺就是老師、花店老闆、導遊、漫畫家、藝人等，充滿夢幻的職業。還有人當場尬舞起來。

接著何庭歡再接著問說「那如果給你們重新選擇，你們還會選擇小時候那時的夢想職業？」結果不意外的是，蠻多人因為現實與薪水的考量，選擇維持現在的行業，繼續做下去。還有人說最想當房東，「因為就可以放著，等著收別人的房租就好，我覺得很棒。」

(中時電子報)